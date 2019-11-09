Житель Харькова подорвал себя гранатой на балконе

9 ноября, 2019, 10:54

23-летний харьковчанин погиб в результате взрыва гранаты

Тело мужчины обнаружила на балконе его бабушка, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Следственным Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины и где он мог взять боеприпас.