Зеленский рекомендовал правительству ввести мораторий на проверку ФЛП

9 ноября, 2019, 17:23

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни.

В частности, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

До 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.