Зеленский рекомендовал правительству ввести мораторий на проверку ФЛП
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни.
В частности, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.
До 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.
Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.
- Напомним, 4 ноября под Офисом президента протестовали предприниматели, которые требовали отменить законы о ФЛП.
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