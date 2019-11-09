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Espreso.tvОбществоЗеленский рекомендовал правительству ввести мораторий на проверку ФЛП

Зеленский рекомендовал правительству ввести мораторий на проверку ФЛП


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в котором рекомендовал правительству ввести мораторий на проверку ФЛП

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни.

В частности, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

До 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

  • Напомним, 4 ноября под Офисом президента протестовали предприниматели, которые требовали отменить законы о ФЛП.
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