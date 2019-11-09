Владелец "Прямого" прокомментировал обыск из-за якобы неуплаченных налогов

9 ноября, 2019, 15:03

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко, у которого 7 ноября 2019 года правоохранители провели обыск, высказал мнение, что Государственное бюро расследований пытается помешать президенту реализовать успешную внешнюю политику

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.

"Это была специфическая операция, непонятно, на что рассчитана ... Я думаю, что этим хотят отвлечь президента Зеленского от внешних процессов. Хотят свернуть руки ... Кто хочет - это интересный вопрос. В принципе, это было ГБР. Они занимаются министрами, депутатами, но не обычными гражданами Украины. "Возможно, неуплаченные налоги при покупке канала", - это их заявление. Насколько мне известно, а я точно знаю, что было юридическое сопровождение, налоги продавцами были оплачены", - сказал он.

По словам Макеенко, во время обыска он с сыном находился в Иерусалиме.

"Это было им (силовикам - ред.) известно, билеты были куплены заранее", - отметил Макеенко.