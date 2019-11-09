Владелец "Прямого" прокомментировал обыск из-за якобы неуплаченных налогов
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.
"Это была специфическая операция, непонятно, на что рассчитана ... Я думаю, что этим хотят отвлечь президента Зеленского от внешних процессов. Хотят свернуть руки ... Кто хочет - это интересный вопрос. В принципе, это было ГБР. Они занимаются министрами, депутатами, но не обычными гражданами Украины. "Возможно, неуплаченные налоги при покупке канала", - это их заявление. Насколько мне известно, а я точно знаю, что было юридическое сопровождение, налоги продавцами были оплачены", - сказал он.
По словам Макеенко, во время обыска он с сыном находился в Иерусалиме.
"Это было им (силовикам - ред.) известно, билеты были куплены заранее", - отметил Макеенко.
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