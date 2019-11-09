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Espreso.tvОбществоВечер пятницы на столичной Борщаговке: нетрезвый мужчина устроил дебош в магазине, ДТП с 8 авто и драку с полицией

Вечер пятницы на столичной Борщаговке: нетрезвый мужчина устроил дебош в магазине, ДТП с 8 авто и драку с полицией

Поздно вечером в пятницу, 8 ноября 2019 года, на улице Королева в Киево-Святошинском районе города Киева произошла масштабная авария с участием восьми автомобилей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам свидетелей происшествия, перед масштабной автотрощей водитель устроил дебош в магазине, повредив витрину. После чего сел в свой автомобиль Honda C-RV и на большой скорости протаранил Daewoo, который двигался навстречу.

Не остановившись, водитель Honda протаранил один за другим автомобили, стоявшие по обе стороны дороги - KIA, Skoda, Hyundai, Opel, еще один Hyundai, Peugeot и Daewoo. Далее поврежденный автомобиль Honda просто не смог ехать и остановился.

Водитель, по словам свидетелей, пытался уйти с места происшествия по-английского, однако его задержали неравнодушные граждане. На помощь водителю через некоторое время примчались родственники и началась драка.

Патрульные вынуждены были применить спецсредства. На водителя Honda было одето наручники и он вскоре уснул в машине полиции. После оформления ему придется пройти осмотр у врача-нарколога.

Очевидцы говорят, что водитель Honda имел признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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