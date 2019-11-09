Вечер пятницы на столичной Борщаговке: нетрезвый мужчина устроил дебош в магазине, ДТП с 8 авто и драку с полицией
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
По словам свидетелей происшествия, перед масштабной автотрощей водитель устроил дебош в магазине, повредив витрину. После чего сел в свой автомобиль Honda C-RV и на большой скорости протаранил Daewoo, который двигался навстречу.
Не остановившись, водитель Honda протаранил один за другим автомобили, стоявшие по обе стороны дороги - KIA, Skoda, Hyundai, Opel, еще один Hyundai, Peugeot и Daewoo. Далее поврежденный автомобиль Honda просто не смог ехать и остановился.
Водитель, по словам свидетелей, пытался уйти с места происшествия по-английского, однако его задержали неравнодушные граждане. На помощь водителю через некоторое время примчались родственники и началась драка.
Патрульные вынуждены были применить спецсредства. На водителя Honda было одето наручники и он вскоре уснул в машине полиции. После оформления ему придется пройти осмотр у врача-нарколога.
Очевидцы говорят, что водитель Honda имел признаки алкогольного или наркотического опьянения.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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