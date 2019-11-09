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Espreso.tvКриминалВ Киеве полицейское авто протаранило такси с ребенком в салоне

В Киеве полицейское авто протаранило такси с ребенком в салоне

В Шевченковском районе столицы полицейское авто протаранило такси, в результате ДТП пострадал ребенок

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей - Renault полиции проезжала перекресток на красный сигнал светофора и протаранила в правый бок автомобиль такси Audi. От удара женщина полицейская вилетела из авто на дорогу. Врачи "скорой" госпитализировали ее и пассажиров такси - женщину с ребенком, девочкой школьного возраста.

Водитель такси, несмотря на травму головы, от госпитализации отказался. Также от госпитализации отказался мужчина-полицейский, ему врачи оказали помощь на месте.

 

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