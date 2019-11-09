Ученые будут изучать обмеление Свитязя
Об этом говорится в распоряжении и.о. председателя Волынской ОГА Александра Киричука, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВолиньPost .
В состав рабочей группы вошли более 20 представителей власти и компетентных органов.
Среди них - заведующий кафедрой физической географии географического факультета Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинский Василий Фесюк, начальник управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Николай Томчук, профессор кафедры экологии и агрономии факультета экологии, туризма и электроинженерии Луцкого национального технического университета Ярослав Мольчак, и.о. . научного сотрудника отдела методов и систем дистанционного зондирования Физико-механического института им. В. Карпенко НАН Украины, кандидат технических наук Ольга Алехина.
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