 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУченые будут изучать обмеление Свитязя

Ученые будут изучать обмеление Свитязя


фото: kordon.in.ua
С целью установления причин обмеления озера Свитязь и других водных объектов Шацкого поозерья на Волыни создали специальную рабочую группу

Об этом говорится в распоряжении и.о. председателя Волынской ОГА Александра Киричука, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВолиньPost .

В состав рабочей группы вошли более 20 представителей власти и компетентных органов.

Среди них - заведующий кафедрой физической географии географического факультета Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинский Василий Фесюк, начальник управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Николай Томчук, профессор кафедры экологии и агрономии факультета экологии, туризма и электроинженерии Луцкого национального технического университета Ярослав Мольчак, и.о. . научного сотрудника отдела методов и систем дистанционного зондирования Физико-механического института им. В. Карпенко НАН Украины, кандидат технических наук Ольга Алехина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2019 суббота

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

9 ноября, 2019 суббота

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать