Турки инвестируют $ 5 млн в солнечную электростанцию на Житомирщине
9 ноября, 2019, 12:33
Турецкая компания MNG построит в Броникивской ОТГ Житомирской области солнечную электростанцию мощностью 5 МВт
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Житомирской облгосадминистрации
В рамках строительства будет создано около 20 новых рабочих мест и модернизировано инфраструктуру на территории Броникивськои ОТГ, в том числе и социальную.
Строительство станции начнется в апреле 2020 года. Инвестиции в проект составят около $ 5 млн.
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