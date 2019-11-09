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Espreso.tvОбществоТурки инвестируют $ 5 млн в солнечную электростанцию на Житомирщине

Турки инвестируют $ 5 млн в солнечную электростанцию на Житомирщине

Турецкая компания MNG построит в Броникивской ОТГ Житомирской области солнечную электростанцию мощностью 5 МВт

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Житомирской облгосадминистрации

В рамках строительства будет создано около 20 новых рабочих мест и модернизировано инфраструктуру на территории Броникивськои ОТГ, в том числе и социальную.

Строительство станции начнется в апреле 2020 года. Инвестиции в проект составят около $ 5 млн.

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