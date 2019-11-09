Штаб ООС: в случае провокаций мы вернемся в Петровское, как это уже было в 2016 году
С таким заявлением 9 ноября 2019 года выступил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу ООС.
По его словам, такая ситуация уже имела место три года назад и тогда украинские подразделения вновь отбили позиции в Петровском.
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"В 2016 году уже был отвод на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции ", - пояснил Бондарь.
Также он добавил, что другие участки ни в Минском, ни в нормандских формате для процесса разведения не обсуждались.
- Напомним, сегодня, 9 ноября 2019 года, началось разведение сил и средств в Петровском, а перед этим состоялось отступление ВСУ в Станице Луганской и Золотом-4.
- Разведение в Петровском и Богдановке вчера, 8 ноября, было сорвано оккупантами.
- Ближе к 12:00 в субботу, 9 ноября, украинская сторона подтвердила готовность к отводу своих сил и средств от линии фронта и Петровском и Богдановке.
- При этом местные жители сообщают об угрозах в адрес проукраинского населения в Станице Луганской, а в Золотом-4, несмотря на "разведение", как утверждают добровольцы, имеет место "полноценная работа" российских пулеметов и прилеты мин на украинские позиции.
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