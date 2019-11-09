Штаб ООС: в случае провокаций мы вернемся в Петровское, как это уже было в 2016 году

9 ноября, 2019, 16:25

В штабе Операции Объединенных сил уверяют, что готовы будут вернуться на свои позиции в Петровском, из которых сегодня происходит отступление ВСУ в пределах разведения сил и средств, если российско-террористические войска нарушат договоренности и займут эту территорию

С таким заявлением 9 ноября 2019 года выступил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу ООС.

По его словам, такая ситуация уже имела место три года назад и тогда украинские подразделения вновь отбили позиции в Петровском.

Читайте также: Гибридная война: как Россия "разводила" войска в Абхазии, Осетии и Приднестровье

"В 2016 году уже был отвод на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции ", - пояснил Бондарь.

Также он добавил, что другие участки ни в Минском, ни в нормандских формате для процесса разведения не обсуждались.