Румыния затягивает запуск паромной переправы на Дунае

9 ноября, 2019, 09:57

Паромная переправа через Дунай Орловка-Исакча не работает из-за неготовности румынской стороны

Об этом сообщает общественная организация "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры", передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net .

"Румыния обязана проводить тендерные торги на каждой стадии работ, так как Евросоюз компенсирует им часть расходов на строительство. Это существенно затягивает запуск проекта", - отмечают эксперты.

Проект переправы обсуждался с 1998 года, однако договоренность между Украиной и Румынией была достигнута только в 2006-м. Сначала ее собирались запустить в 2014 году, затем в 2015-м, после чего перенесли открытие на май 2018 года. Готовность переправы подтвердили 23 сентября 2019, когда на ней состоялся первый тестовый рейс, однако транспорт по ней до сих пор не пошел, хотя последний раз датой начала работы называлось 1 ноября этого года.

Водноча украинская часть проекта полностью готова к работе.

Справка

Паромная переправа позволит украинцам не стоять в очередях на границе, а сократить маршрут в Румынию примерно на 200 км. Водители большегрузов и частные владельцы авто смогут попасть в Евросоюз гораздо быстрее, чем раньше.

По заявлению украинской стороны, паромом смогут воспользоваться также украинцы, которые путешествуют без авто. Стоимость переправы через Дунай для них составит лише1 евро.

Планируется, что паромная переправа сможет пропускать около 1 тыс. грузовиков и 250 легковых авто в сутки.

Потенциальный транспортный поток на переправе оценивается в 170 тыс единиц транспорта в год.

Состояние переправы "Оливка-Исакча" сразу после завершения работ на украинской стороне в конце марта 2019 (видео - traffic.od.ua)