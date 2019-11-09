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Espreso.tvОбщество"Очередная победа Украины, которую мы начали ковать еще в 2014 году", - Яценюк о решении Международного суда ООН по делу о финансировании Россией терроризма

"Очередная победа Украины, которую мы начали ковать еще в 2014 году", - Яценюк о решении Международного суда ООН по делу о финансировании Россией терроризма

"Очередная победа Украины, которую мы начали ковать еще в 2014 году", - таким образом премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал то, что Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украина против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Об этом он сообщает на своей официальной странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Долгие годы упорной работы нашей правительственной команды и сегодня приносят Украине победы. Решение о преследовании государства-агрессора в Международном суде ООН за финансирование терроризма было одним из приоритетов программы моего правительства, которую мы представляли в парламенте 11 декабря 2014", - ззаначив политик.

"Спасибо всем причастным, кто тогда в сверхсложных условиях обрел свободу и мужество работать ради будущих побед Украины!", - подчеркнул он.

 

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