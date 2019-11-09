"Фактическая сдача Марьинки, Широкино, Авдеевки, Гранитного, Песков будет предательством памяти погибших защитников и местных, которые хотят жить под украинской властью", - "Последний бокпост" о сегодняшнем разведении в Петровском

9 ноября, 2019, 16:14

Инициатива воинов-добровольцев и ветеранов войны на Востоке "Последний бокпост" обнародовала обращение в связи с разведением сил и средств в Петровском

Его текст приводится на странице сообщества в Telegram, передает Еспресо.TV.

Вот полная версия заявления

"Еще одно "разведение". Теперь уже в Петровском. Эту "радостную новость" уже сообщили представители Кремля.

Как известно, это является частью так называемого "плана Штайнмайера" - сборники предательских формулировок, которые выгодны только Кремлю.

Наша позиция непреклонна - мы против разведения и внедрения "особого статуса". Амнистия предателей и террористов, проведение выборов без восстановления полного контроля со стороны Украины над временно оккупированными территориями являются недопустимыми. Кроме того, это разведение приведет к расширению "серой зоны", из-за чего ухудшится политика безопасности и гуманитарная ситуация в населенных пунктах, которые попадут в нее.

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Вся эта ситуация в очередной раз демонстрирует реальные планы оккупанта - дестабилизировать ситуацию в Украине и усилить гражданское противостояние. Минские соглашения не ведут к "диалогу сторон" или "миру". Это - дипломатическая ловушка от России.

Соглашаясь на эти условия, мы теряем укрепленные позиции и лишаем себя стратегических преимуществ, которые мы получали дорогой ценой. Фактическая сдача Марьинки, Широкино, Авдеевки, Гранитного, Песков будет предательством памяти погибших защитников и местных, которые хотят жить под украинскими властями.

Несмотря на разведение, представители ветеранских и волонтерских сообществ продолжают внимательно следить за ситуацией, находясь в непосредственной близости от места событий ".