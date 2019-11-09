"Фактическая сдача Марьинки, Широкино, Авдеевки, Гранитного, Песков будет предательством памяти погибших защитников и местных, которые хотят жить под украинской властью", - "Последний бокпост" о сегодняшнем разведении в Петровском
Его текст приводится на странице сообщества в Telegram, передает Еспресо.TV.
Вот полная версия заявления
"Еще одно "разведение". Теперь уже в Петровском. Эту "радостную новость" уже сообщили представители Кремля.
Как известно, это является частью так называемого "плана Штайнмайера" - сборники предательских формулировок, которые выгодны только Кремлю.
Наша позиция непреклонна - мы против разведения и внедрения "особого статуса". Амнистия предателей и террористов, проведение выборов без восстановления полного контроля со стороны Украины над временно оккупированными территориями являются недопустимыми. Кроме того, это разведение приведет к расширению "серой зоны", из-за чего ухудшится политика безопасности и гуманитарная ситуация в населенных пунктах, которые попадут в нее.
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Вся эта ситуация в очередной раз демонстрирует реальные планы оккупанта - дестабилизировать ситуацию в Украине и усилить гражданское противостояние. Минские соглашения не ведут к "диалогу сторон" или "миру". Это - дипломатическая ловушка от России.
Соглашаясь на эти условия, мы теряем укрепленные позиции и лишаем себя стратегических преимуществ, которые мы получали дорогой ценой. Фактическая сдача Марьинки, Широкино, Авдеевки, Гранитного, Песков будет предательством памяти погибших защитников и местных, которые хотят жить под украинскими властями.
Несмотря на разведение, представители ветеранских и волонтерских сообществ продолжают внимательно следить за ситуацией, находясь в непосредственной близости от места событий ".
- Напомним, сегодня, 9 ноября 2019 года, началось разведение сил и средств в Петровском, а перед этим состоялся отступление ВСУ в Станице Луганской и Золотом-4.
- Разведение в Петровском и Богдановке вчера, 8 ноября, было сорвано оккупантами.
- Ближе к 12:00 в субботу, 9 ноября, украинская сторона подтвердила готовность к отводу своих сил и средств от линии фронта и Петровском и Богдановке.
- При этом местные жители сообщают об угрозах в адрес проукраинского населения в Станице Луганской, а в Золотом-4 несмотря на "разведение", как утверждают добровольцы, имеет место "полноценная работа" русских пулеметов и прилеты мин на украинские позиции.
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