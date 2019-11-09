"Еврооптимистка" Залищук назначена советники премьером

9 ноября, 2019, 14:51

Бывшая народный депутат Светлана Залищук (группа "Еврооптимисты") стала штатным советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики

Об этом она сообщила в субботу, 9 ноября 2019 года, на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных "двусторонок". Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украины и главный ориентир реформ нового правительства ", - написала Залищук.

По ее словам, с Гончаруком они были знакомы еще с "домайданных времен".