"Еврооптимистка" Залищук назначена советники премьером
9 ноября, 2019, 14:51
Бывшая народный депутат Светлана Залищук (группа "Еврооптимисты") стала штатным советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики
Об этом она сообщила в субботу, 9 ноября 2019 года, на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных "двусторонок". Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украины и главный ориентир реформ нового правительства ", - написала Залищук.
По ее словам, с Гончаруком они были знакомы еще с "домайданных времен".
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