"До 1997 я почти не разговаривал на украинском". Порошенко предложил 10 советов, как перейти на родной язык
В связи с этим пятый президент Петр Порошенко на своем канале в сети Telegram дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский, передает Еспресо.TV .
По словам политика, ему тоже уже во взрослом возрасте пришлось учиться свободному общению на государственном языке.
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"До 1997 я почти не разговаривал на украинском. В Одесской области, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве (в Киеве!) в университете преподавали только на русском.
Мой украинский - сознательный выбор, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно ", - подчеркнул Порошенко.
Советы:
1. Установите украинский основной на компьютере и на смартфоне.
2. В соцсетях читать украиноязычные страницы и блоггеров.
3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.
4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок.
5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
6. Слушайте больше украинской музыки.
7. Начните писать на украинском.
8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
9. Изучайте язык посредством новых увлечений.
10. Покупайте детям украиноязычные книги.
"Передайте язык детям, и он будет жить вечно", - подытожил Порошенко.
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