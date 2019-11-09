"До 1997 я почти не разговаривал на украинском". Порошенко предложил 10 советов, как перейти на родной язык

9 ноября, 2019, 12:09

Сегодня День украинской письменности и языка. Важный день для каждого украинца

В связи с этим пятый президент Петр Порошенко на своем канале в сети Telegram дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский, передает Еспресо.TV .

По словам политика, ему тоже уже во взрослом возрасте пришлось учиться свободному общению на государственном языке.

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"До 1997 я почти не разговаривал на украинском. В Одесской области, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве (в Киеве!) в университете преподавали только на русском.

Мой украинский - сознательный выбор, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно ", - подчеркнул Порошенко.

Советы:

1. Установите украинский основной на компьютере и на смартфоне.



2. В соцсетях читать украиноязычные страницы и блоггеров.



3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.



4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок.



5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.



6. Слушайте больше украинской музыки.



7. Начните писать на украинском.



8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.



9. Изучайте язык посредством новых увлечений.



10. Покупайте детям украиноязычные книги.

"Передайте язык детям, и он будет жить вечно", - подытожил Порошенко.