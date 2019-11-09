На Шулявке в Киеве выкопали сотню снарядов
9 ноября, 2019, 10:11
В Шевченковском районе города Киева по улице Довженко, 2 во время проведения земляных работ были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны
Об этом со ссылкой на ГСЧС информирует Еспресо.TV .
При обследовании территории пиротехнической группой Мобильного спасательного центра службы изъято 105 боеприпасов.
"9 ноября в 3:00 работы по изъятию боеприпасов завершены", - сообщили спасатели.
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