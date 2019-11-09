 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Шулявке в Киеве выкопали сотню снарядов

На Шулявке в Киеве выкопали сотню снарядов

В Шевченковском районе города Киева по улице Довженко, 2 во время проведения земляных работ были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны

Об этом со ссылкой на ГСЧС информирует Еспресо.TV .

При обследовании территории пиротехнической группой Мобильного спасательного центра службы изъято 105 боеприпасов.

"9 ноября в 3:00 работы по изъятию боеприпасов завершены", - сообщили спасатели.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2019 суббота

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

9 ноября, 2019 суббота

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать