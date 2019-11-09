Град с убытками на 120 млн грн на Буковине: город Сторожинец трижды обращался к Зеленскому за материальной помощью, но тщетно

9 ноября, 2019, 11:17

Вследствие необычного града, который 13 августа 2019 года прошел городом Сторожинец и прилегающем к нему селом Панка, что в Черновицкой области, пострадали 2550 домохозяйств, а также нанесен вред коммунальным помещением городского совета на сумму 8,09 млн. грн., не считая уничтоженных крыш частных и государственных предприятий, учреждений РГА и райсовета, разбитых автомобилей и т.д.

Городской совет десятки раз обращался за помощью в преодолении последствий града в различные инстанции, учреждений и предприятий, но безрезультатно, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Сторожинець.инфо .

Общая сумма убытков составляет около 120 млн грн .

Городской совет получил 2 млн. грн. от Черновицкого областного совета, 250 тыс. грн. и 1100 писем применяемого шифера от Черновицкого городского совета. Профсоюзы помогали своим работникам отдельно.

Помощи от центральных органов власти не было, поскольку непогода была классифицирована как стихийное бедствие местного уровня и финансироваться его ликвидации, по законодательству, должно осуществляться из местных бюджетов.

"Только при отсутствии средств у города, района или области, Кабмин может выделять финансирование из резервного фонда. Этого не произошло", - отмечают Сторожинецкого журналисты.

Мэрия выплатила по 1 тыс. грн. 1400 домохозяйствам, потратив на это 1,4 млн. грн. собственного бюджета.

При этом к президенту Зеленскому городской совет Сторожинца с официальными письмами обращался трижды:

16 августа,

11 сентября,

25 октября.

Кроме того, 25 августа было обнародовано специально подготовленное коллективное видеообращение к президенту Зеленскому , в котором люди просят его не оставлять их один на один с бедой.

То есть в целом в адрес главы государства от сторожинчан поступило четыре публичных послание.

В Кабмин тоже было четыре обращения. Все в письменной форме.

Также просьба о помощи поступало к народному депутату Максиму Заремскому (партия "Слуга народа"), избранному в 202-м округе (занимает западную часть Буковины, в частности Сторожинецкий район).

Справка

В первом туре президентских выборов-2019 округ №202 проголосовал преимущественно за Зеленского (28.19%) и Тимошенко (25.63%).

Во втором туре там победил Зеленский (75.34%).