Град с убытками на 120 млн грн на Буковине: город Сторожинец трижды обращался к Зеленскому за материальной помощью, но тщетно
Городской совет десятки раз обращался за помощью в преодолении последствий града в различные инстанции, учреждений и предприятий, но безрезультатно, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Сторожинець.инфо .
Общая сумма убытков составляет около 120 млн грн .
Городской совет получил 2 млн. грн. от Черновицкого областного совета, 250 тыс. грн. и 1100 писем применяемого шифера от Черновицкого городского совета. Профсоюзы помогали своим работникам отдельно.
Помощи от центральных органов власти не было, поскольку непогода была классифицирована как стихийное бедствие местного уровня и финансироваться его ликвидации, по законодательству, должно осуществляться из местных бюджетов.
"Только при отсутствии средств у города, района или области, Кабмин может выделять финансирование из резервного фонда. Этого не произошло", - отмечают Сторожинецкого журналисты.
Мэрия выплатила по 1 тыс. грн. 1400 домохозяйствам, потратив на это 1,4 млн. грн. собственного бюджета.
При этом к президенту Зеленскому городской совет Сторожинца с официальными письмами обращался трижды:
16 августа,
11 сентября,
25 октября.
Кроме того, 25 августа было обнародовано специально подготовленное коллективное видеообращение к президенту Зеленскому , в котором люди просят его не оставлять их один на один с бедой.
То есть в целом в адрес главы государства от сторожинчан поступило четыре публичных послание.
В Кабмин тоже было четыре обращения. Все в письменной форме.
Также просьба о помощи поступало к народному депутату Максиму Заремскому (партия "Слуга народа"), избранному в 202-м округе (занимает западную часть Буковины, в частности Сторожинецкий район).
Справка
В первом туре президентских выборов-2019 округ №202 проголосовал преимущественно за Зеленского (28.19%) и Тимошенко (25.63%).
Во втором туре там победил Зеленский (75.34%).
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