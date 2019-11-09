Госдеп США разблокировал помощь Украине в обход Трампа - Bloomberg
Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РБК-Украина.
Госдепартамент США в сентябре 2019 года принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп.
По словам источников агентства, сотрудники Госдепа США поступили таким образом, поскольку провели разбирательство с привлечением юристов и пришли к выводу, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам Трамп не обладают полномочиями заморозить выделение указанных средств в размере примерно $ 140 млн по линии Госдепартамента.
В США в сентябре вспыхнул скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.
- 9 ноября стало известно, что Демократическое большинство в Палате представителей, которая инициировала расследование по импичменту президента Трампа, планирует завершить его и провести общее голосование до рождественских праздников, чтобы с нового года рассмотрение дела начал Сенат.
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