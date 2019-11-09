Этот день в истории: Наполеон захватывает власть, создается Хельсинский союз, Украина вступает в Совет Европы

9 ноября, 2019, 14:08

9 ноября или 18 брюмера 1799 г. генерал Наполеон Бонапарт при поддержке военных совершил государственный переворот, ликвидировав режим Директории и став во главе триумвирата консулов

Это событие стало фактическим завершением Французской революции и началом правления Наполеона, передает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

10 ноября под угрозой физической расправы было собрано минимально необходимое для кворума количество депутатов верхней палаты (Совета пятисот), которые приняли решение о роспуске Директории и передачи власти временному правительству, состоящий из трех консулов, и создание двух комиссий по 25 депутатов в каждой , которые немедленно начали работу над новой конституцией, которая была принята 24 декабря 1799 и поддержана на общенациональном плебисците в январе-феврале следующего года.

Как первый консул Наполеон Бонапарт получил право назначать членов Государственного совета и провести во Франции многочисленные реформы в армии, гражданском законодательстве, образовании, административном устройстве и финансовой системе страны. Он сумел закрепить основные гражданские завоевания Французской революции, уладить конфликт с католической церковью, расправиться с якобинцам, что положило конец революционной анарахии.

"Успешные реформы, экономическая стабильность и победоносное завершение войны со Второй коалицией позволили Наполеону в 1802 году стать пожизненным консулом, а еще через два года изменить конституцию, по которой он стал императором Франции", - отмечается в сообщении.

Другие важные события этого дня:

9 ноября 1976 - на пресс-конференции для иностранных журналистов в Москве на квартире журналиста Александра Гинзбурга объявлено об Украинской группе содействия выполнению Хельсинских соглашений (УГГ). Ее председателем стал Николай Руденко, а в состав среди прочих вошли Олесь Бердник, генерал Петр Григоренко, бывший политзаключенный Левко Лукьяненко, поэт Алексей Тихий.

Своей главной задачей УГГ считала "знакомство правительств стран-участниц и мировой общественности с фактами нарушений на территории Украины Всеобщей декларации лрав человека и гуманитарных статей, принятых Хельсинкским совещанием". Она хотела суметь воплощение в советскую действительность "Всеобщей декларации прав человека", способствовать выполнению "гуманитарных" пунктов "Заключительного акта Совещания", бороться за субъектность Украины на международных совещаниях по обсуждению выполнения Хельсинских соглашений и возможным аккредитацию иностранных журналистов в Украине. Практическая деятельность членов группы сводилась к сбору документов и материалов о нарушении прав человека в Украине, переправки их за границу, призывов к советских и партийных органов власти, а также целенаправленным отстаиванием прав верующих, евреев и крымских татар.

9 ноября 1995 - в Страсбурге принято решение ПАСЕ о вступлении Украины в Совет Европы в качестве ее 37-го члена. Это символизировало признание суверенности Украины и ее привлечение к активному формированию общей европейской политики.