Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял: Зеленский поздравил украинцев с Днем родного языка

9 ноября, 2019, 15:16

Приветствие Зеленский опубликовал в facebook.

"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем.

Украинский язык - невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка !!, - написал Зеленский.

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