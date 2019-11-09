Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял: Зеленский поздравил украинцев с Днем родного языка
9 ноября, 2019, 15:16
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем украинской письменности и языка
Приветствие Зеленский опубликовал в facebook.
"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем.
Украинский язык - невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка !!, - написал Зеленский.
Читайте также: Как твои дела, родной язык? Суржик: как превратить его минусы в плюсы
- Напомним, 9 ноября пятый президент Украины Петр Порошенко предложил 10 советов, как перейти на родной язык .
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы