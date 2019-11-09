Бразильский экс-президент Лула да Силва вышел из тюрьмы

9 ноября, 2019, 10:32

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 19 месяцев провел за решеткой и 8 ноября 2019 года вышел на свободу

Суд постановил, что пока не будут рассмотрены все апелляции его защиты, политик может находиться на свободе, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

На выходе из строения полицейского управления в городе Куритиба его встречали сотни соратников и сторонников.

"Вы не представляете, насколько важным является то, что я сейчас с вами. Они арестовали не человека. Они хотели посадить идею, но идея не исчезает", - с такими словами политик обратился к толпе.