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Espreso.tvМирБразильский экс-президент Лула да Силва вышел из тюрьмы

Бразильский экс-президент Лула да Силва вышел из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 19 месяцев провел за решеткой и 8 ноября 2019 года вышел на свободу

Суд постановил, что пока не будут рассмотрены все апелляции его защиты, политик может находиться на свободе, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

На выходе из строения полицейского управления в городе Куритиба его встречали сотни соратников и сторонников.

"Вы не представляете, насколько важным является то, что я сейчас с вами. Они арестовали не человека. Они хотели посадить идею, но идея не исчезает", - с такими словами политик обратился к толпе.

  • Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва, соучредитель левой Рабочей партии Бразилии, занимал пост президента страны с 2003 по 2011 годы.
  • В 2017 году он был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.
  • Позже срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца, однако в апреле 2019 решением федерального верховного суда снижен до восьми лет и десяти месяцев. Политик все обвинения отрицает.
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