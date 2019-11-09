9 ноября украинцы отмечают День украинского языка

9 ноября, 2019, 08:33

На протяжении веков наш язык неоднократно пытались уничтожить, однако он выстоял и смогла возродиться

В этот день рассказываем об иностранцах, которые овладели соловьиной.

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