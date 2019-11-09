9 ноября украинцы отмечают День украинского языка
9 ноября, 2019, 08:33
На протяжении веков наш язык неоднократно пытались уничтожить, однако он выстоял и смогла возродиться
В этот день рассказываем об иностранцах, которые овладели соловьиной.
Читайте также: Как твои дела, родной язык? Суржик: как превратить его минусы в плюсы
Покажите это видео всем, кто еще не разговаривает на украинском.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы