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Espreso.tvОбщество9 ноября украинцы отмечают День украинского языка

9 ноября украинцы отмечают День украинского языка

На протяжении веков наш язык неоднократно пытались уничтожить, однако он выстоял и смогла возродиться

В этот день рассказываем об иностранцах, которые овладели соловьиной.

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Покажите это видео всем, кто еще не разговаривает на украинском.

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