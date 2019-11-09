9 ноября на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
3 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил: три раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Березового - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
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