8 ноября на фронте: с российской стороны - огонь из БМП, с украинской - раненый и погибший
Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 9 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отмечается в сообщении.
Российско-террористические силы открывали огонь вблизи 10 населенных пунктов:
Водяное, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;
Лебединское - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов (СПГ), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Луганское - из автоматических гранатометов;
Золотое (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия;
Железное - из крупнокалиберных пулеметов;
Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Южное - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;
Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - официально информируют украинские военные.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
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