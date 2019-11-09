8 ноября на фронте: с российской стороны - огонь из БМП, с украинской - раненый и погибший

9 ноября, 2019, 07:18

В пятницу, 8 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 9 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отмечается в сообщении.

Российско-террористические силы открывали огонь вблизи 10 населенных пунктов:

Водяное, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;

Лебединское - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов (СПГ), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Луганское - из автоматических гранатометов;

Золотое (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия;

Железное - из крупнокалиберных пулеметов;

Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Южное - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - официально информируют украинские военные.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.