Зеленский принял решение СНБО о перезапуске комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса
8 ноября, 2019, 17:38
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса"
Соответствующий указ №831 / 2019 обнародован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса", - говорится в указе.
Ранее Верховная Рада решила ликвидировать Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, образованную решением СНБО от 6 мая 2015 года.
Кабинет министров должен определить в установленном порядке вопрос о создании межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
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