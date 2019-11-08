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Espreso.tvОбществоЗеленский принял решение СНБО о перезапуске комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса

Зеленский принял решение СНБО о перезапуске комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса"

Соответствующий указ №831 / 2019 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса", - говорится в указе.

Ранее Верховная Рада решила ликвидировать Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, образованную решением СНБО от 6 мая 2015 года.

Кабинет министров должен определить в установленном порядке вопрос о создании межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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