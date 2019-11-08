Зеленский предложил основателю Alibaba открыть исследовательский офис в Украине
8 ноября, 2019, 22:23
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма
Об этом сообщает пресс служба президента.
На встрече Зеленский рассказал об амбициозной цели полностью перезагрузить Украину.
Он считает, что Украина может предложить много бизнес-возможностей для инвесторов, в том числе для Alibaba.
Президент рассказал Ма о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул важность цифровых технологий.
Он сообщил, что заинтересован в совместных образовательных проектах в сфере IТ.
Также Зеленский отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта.
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