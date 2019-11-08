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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Нетужилова главным СБУшником Крыму

Зеленский назначил Нетужилова главным СБУшником Крыму


фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

До этого Нетужилов работал заместителем начальника отдела военной прокуратуры Южного региона Украины.

Согласно его декларации за 2018 год, Нетужилов имеет квартиру в Одессе. Его жена владеет авто Lexus 2007 года, на нее зарегистрированы ряд ООО и 2 млн гривен наличными.

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