Зеленский назначил Нетужилова главным СБУшником Крыму
8 ноября, 2019, 11:57
Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
До этого Нетужилов работал заместителем начальника отдела военной прокуратуры Южного региона Украины.
Согласно его декларации за 2018 год, Нетужилов имеет квартиру в Одессе. Его жена владеет авто Lexus 2007 года, на нее зарегистрированы ряд ООО и 2 млн гривен наличными.
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