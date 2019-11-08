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Espreso.tvОбществоЗасновиник Alibaba и самый богатый человек Китая Ма Юнь назвал 4 вещи, которые следует усовершенствовать Украине

Засновиник Alibaba и самый богатый человек Китая Ма Юнь назвал 4 вещи, которые следует усовершенствовать Украине


фото: nv.ua
Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, уровень покрытия интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство

Об этом основатель Alibaba Group и самый богатый человек Китая Ма Юнь сказал во время Киевского международного экономического форума в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать, - интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появится огромный потенциал в интернете", - сказал Ма.

Ма также отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", - сказал он.

 
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