Засновиник Alibaba и самый богатый человек Китая Ма Юнь назвал 4 вещи, которые следует усовершенствовать Украине
8 ноября, 2019, 16:27
Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, уровень покрытия интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство
Об этом основатель Alibaba Group и самый богатый человек Китая Ма Юнь сказал во время Киевского международного экономического форума в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать, - интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появится огромный потенциал в интернете", - сказал Ма.
Ма также отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.
"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", - сказал он.
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