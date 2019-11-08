Испанский вратарь пропустит матч из-за парламентских выборов
8 ноября, 2019, 18:39
Голкипер испанского "Леванте" Айтор Фернандес может пропустить ближайший поединок своей команды из-за парламентских выборов
Об этом сообщает AS.
Вратарь "Леванте" Айтор Фернандес должен в обязательном порядке присутствовать на избирательном участке в роли наблюдателя, в своем родном городе Мандрагоне, из-за чего рискует пропустить ближайший поединок своей команды в чемпионате Испании.
Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 10 ноября, по всей стране. В этот день его команда проведет выездной поединок Ла Лиги против "Атлетика".
Юристы Фернандеса и клуб пытаются решить данный вопрос, чтобы отменить его обязательное присутствие на избирательном участке.
Читайте также
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
Читайте также
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-