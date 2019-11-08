ИКЕA отложила запуск строительства завода на Львовщине
Об этом в комментарии изданию Tvoemisto.tv заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис.
"Не состоится это. Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У нее другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнером, - подчеркнул он.
"Компании мирового уровня имеют требования к партнерам: качество рабочего места, отношение к работникам. Многие украинские компании даже не задумывались над тем, что у них спросят, хорошо ли едят их работники, действительно ли рабочий график - 8 часов. Если нет соответствия требованиям, IKEA говорит: ты не можешь быть нашим партнером. Вы себе представляете, что происходит в деревообрабатывающей отрасли Львовщины? Есть отрасли, которые можно назвать образцовыми, но, к сожалению, большинство из них с иностранными инвестициями", - сказал Матис.
По его словам, ИКЕA сможет прийти на украинский рынок, если он созреет и будет готов стать партнером.
Отметим, в 2017 году Львовская ОГА обратилась в компанию "IKEA" с предложением открыть на территории Львовщины завод по обработке древесины.
Позже шведская сеть подтвердила намерения зайти на рынок Украины. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти области также провела переговоры с производственным подразделением корпорации.
В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года.
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