Ибрагимович запустил очередной челлендж

8 ноября, 2019, 14:25

Культовый шведский нападающий Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием #chewchallenge

Об этом швед сообщил в twitter.

Культовый шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием #chewchallenge. Нападающий опубликовал ролик, где изображено, как Ибра начинает обратный отсчет с трех (обыгрывая созвучие английских слов два и "chew" (перевод - жевать), после чего подбрасывает жевательную резинку и подлавливают ее ртом.

В 2019 году Златан Ибрагимович провел 31 матч, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Think you can do like Zlatan? Prove it with the #chewchallenge . Success is a state of mind pic.twitter.com/VSnljLA8ha - Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 7 ноября 2019 г.