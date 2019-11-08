Ибрагимович запустил очередной челлендж
8 ноября, 2019, 14:25
Культовый шведский нападающий Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием #chewchallenge
Об этом швед сообщил в twitter.
Культовый шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием #chewchallenge. Нападающий опубликовал ролик, где изображено, как Ибра начинает обратный отсчет с трех (обыгрывая созвучие английских слов два и "chew" (перевод - жевать), после чего подбрасывает жевательную резинку и подлавливают ее ртом.
В 2019 году Златан Ибрагимович провел 31 матч, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.
Think you can do like Zlatan? Prove it with the #chewchallenge . Success is a state of mind pic.twitter.com/VSnljLA8ha- Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 7 ноября 2019 г.
- 27 сентября легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в Челендже ряд известных спортсменов.
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