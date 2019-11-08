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Espreso.tvСпортИбрагимович запустил очередной челлендж

Ибрагимович запустил очередной челлендж


фото: twitter
Культовый шведский нападающий Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием #chewchallenge

Об этом швед сообщил в twitter.

Культовый шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием #chewchallenge. Нападающий опубликовал ролик, где изображено, как Ибра начинает обратный отсчет с трех (обыгрывая созвучие английских слов два и "chew" (перевод - жевать), после чего подбрасывает жевательную резинку и подлавливают ее ртом.

В 2019 году Златан Ибрагимович провел 31 матч, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

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