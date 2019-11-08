В Иране произошло мощное землетрясение: пятеро погибших, 120 пострадавших

8 ноября, 2019, 13:30

В результате землетрясения магнитудой 5,9 на востоке Ирана погибли по меньшей мере 5 человек и более 120 получили ранения

Об этом сообщает Press TV.

"Рано утром в пятницу в восточной части провинции Ирана произошло землетрясение силой 5,9 балла, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и более 120 получили ранения", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло примерно в 120 километрах от столицы провинции Тебриза, в 02:17 ночи по местному времени. Повторные толчки в диапазоне от 4,1 до 4,8 произошли в соседних городах.

В пострадавшие районы направлены восемь спасательных команд.

Как отмечает издание, Иран часто страдает от сейсмической активности, поскольку находится на стыке двух тектонических плит.