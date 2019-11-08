В украинском телеэфире доля русского языка увеличилось почти в четыре раза, - эксперт

8 ноября, 2019, 13:40

По сравнению с октябрем прошлого года в украинском телеэфире выросло количество русского языка в четыре раза

Об этом заявил Сергей Стуканов - координатор проекту "Положение украинского языка" во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"В прошлом году в октябре 2018 года проводили мониторинг телевидения (6 наиболее каналов в прайм-тайм). Тогда доля программ исключительно на русском языке была 7%. В этом году зафиксировали долю программ на русском языке 27%. В то же время доля программ исключительно на украинском языке уменьшилось: с 64% до 39% ", - заявил Стуканов.

По его мнению, это связано с тем, что закон, который нормирует язык телеэфиров, гибкий и позволяет отнести в квоту украинского языка двуязычные программы.

"Достаточно, чтобы ведущий был украиноязычный, а гости могут общаться на русском. Такая программа будет считаться украиноязычной. Это позволяет телеканалу забивать 75% эфира двуязычными программами", - поясив он.

Эксперт отметил, что 39% программ в прайм-тайм - это исключительно украиноязычные, треть - двуязычные, 27% - на русском языке.

Однако, по результатам исследования, в радиоэфирах вдвое больше украиноязычных песен и программ, чем предусмотрено квотами:

"Сейчас действующей является норма для радио, где не менее 35% песен на украинском языке и не менее 60% программ должны вестись на украинском языке, но данные Нацсовета показывают, что эта квота преувеличивается почти в 2 раза. По состоянию на 2019 год доля украинских песен составляет 56 %, количество программ, которые ведутся на государственном языке, - почти 90% ".