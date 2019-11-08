В Украине замедлились темпы роста цен
Такие данные приводит Государственная служба статистики.
Таким образом темпы инфляции в Украине значительно сократились и приблизились к целевому значению Национального банка в 6,3% по итогам 2019 года.
"На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 27,2%) подорожали гречневая крупа. На 9,6-0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, сало, масло, говядину", - сообщают в Госстате.
По данным ведомства в октябре упали цены на мясопродукты и рыбу (на 0,2% и 0,4% соответственно), а также на подсолнечное масло (на 0,4%) и фрукты (на 0,6%).
Цены на алкоголь в октябре выросли на 0,8%, на одежду и обувь - на 1,9%. Тарифы на коммунальные услуги упали на 0,4%, в том числе из-за падения цен на газ на 4,3%.
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