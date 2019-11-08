 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине уже автономизированно 64% больниц, - Супрун

В Украине уже автономизированно 64% больниц, - Супрун


фото: delo.ua
Наибольший процент автономизации в Полтавской области - 97,89%

Об этом сообщила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Это стало возможным благодаря тому, что в Полтавской области проводится пилотный проект по трансформации специализированной медицинской помощи. Винницкая и Харьковская области также почти готовы к запуску изменений - они 97% и 94,6% автономизированных заведений соответственно. Последний месяц Одесская, Николаевская и Закарпатская области также работали над своим "домашним заданием", и там существенно больше автономизированных больниц ", - сообщила она.

По словам Супрун, автономизация является первым обязательным условием для работы в новой системе здравоохранения и заключения договоров с НСЗУ. Следующий шаг и еще одно условие сотрудничества с НСЗУ - регистрация в электронной системе здравоохранения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

8 ноября, 2019 пятница

7 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать