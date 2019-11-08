В Украине уже автономизированно 64% больниц, - Супрун

8 ноября, 2019, 13:49

Наибольший процент автономизации в Полтавской области - 97,89%

Об этом сообщила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Это стало возможным благодаря тому, что в Полтавской области проводится пилотный проект по трансформации специализированной медицинской помощи. Винницкая и Харьковская области также почти готовы к запуску изменений - они 97% и 94,6% автономизированных заведений соответственно. Последний месяц Одесская, Николаевская и Закарпатская области также работали над своим "домашним заданием", и там существенно больше автономизированных больниц ", - сообщила она.

По словам Супрун, автономизация является первым обязательным условием для работы в новой системе здравоохранения и заключения договоров с НСЗУ. Следующий шаг и еще одно условие сотрудничества с НСЗУ - регистрация в электронной системе здравоохранения.