В Украине уже автономизированно 64% больниц, - Супрун
Об этом сообщила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Это стало возможным благодаря тому, что в Полтавской области проводится пилотный проект по трансформации специализированной медицинской помощи. Винницкая и Харьковская области также почти готовы к запуску изменений - они 97% и 94,6% автономизированных заведений соответственно. Последний месяц Одесская, Николаевская и Закарпатская области также работали над своим "домашним заданием", и там существенно больше автономизированных больниц ", - сообщила она.
По словам Супрун, автономизация является первым обязательным условием для работы в новой системе здравоохранения и заключения договоров с НСЗУ. Следующий шаг и еще одно условие сотрудничества с НСЗУ - регистрация в электронной системе здравоохранения.
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