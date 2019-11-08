В Украине создадут портал со всеми программами кредитования для малого бизнеса
Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время брифинга по вопросам стресс-тестирования украинских банков.
"Есть очень много программ для малого и среднего бизнеса. Эти программы разные, в разных банках. Более того, есть много льготных программ, которые предоставляют международные финансовые организации, но очень низкий уровень осведомленности самого бизнеса о различных программах. Трудно ходить по всем сайтам, собирать эту информацию. Поэтому мы планируем сделать единый портал со всеми действующими программами кредитования малого и среднего бизнеса", - сообщила Рожкова.
Также она добавила, что после введения этого портала в Украине ожидают оживления кредитования банками малого и среднего бизнеса.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы