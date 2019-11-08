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Espreso.tvОбществоВ Украине необходимо докапитализировать 11 банков на 35 млрд, - Нацбанк

В Украине необходимо докапитализировать 11 банков на 35 млрд, - Нацбанк


фото: bank.gov.ua
По результатам стресс-тестирования банковской системы Украины Национальный банк обнаружил потребность в дофинансировании 11 банков на общую сумму 35,2 млрд грн

Об этом сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова во время брифинга о результатах оценки устойчивости банков в 2019 году, передает Еспресо.TV

По ее словам, сейчас банковская система находится в хорошем состоянии кроме 5 банков, которые имеют значительные объемы неработающих кредитов.

"По базовому сценарию стресс-тестирования мы обнаружили 11 банков, которые в целом нуждаются около 35,2 млрд грн докапитализации", - сообщила Рожкова.

Основанием для докапитализации является вступление в силу новых требований НБУ, согласно которым банки должны учитывать только часть залога за неработающими кредитами в том случае, если банк не реструктуризирует кредит и не взимает залог.

Впрочем при развитии негативного сценария развития экономики дополнительного капитала потребуют уже 18 банков на общую сумму более 73 млрд грн.

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