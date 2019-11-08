В Украине необходимо докапитализировать 11 банков на 35 млрд, - Нацбанк
Об этом сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова во время брифинга о результатах оценки устойчивости банков в 2019 году, передает Еспресо.TV
По ее словам, сейчас банковская система находится в хорошем состоянии кроме 5 банков, которые имеют значительные объемы неработающих кредитов.
"По базовому сценарию стресс-тестирования мы обнаружили 11 банков, которые в целом нуждаются около 35,2 млрд грн докапитализации", - сообщила Рожкова.
Основанием для докапитализации является вступление в силу новых требований НБУ, согласно которым банки должны учитывать только часть залога за неработающими кредитами в том случае, если банк не реструктуризирует кредит и не взимает залог.
Впрочем при развитии негативного сценария развития экономики дополнительного капитала потребуют уже 18 банков на общую сумму более 73 млрд грн.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы