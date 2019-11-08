В Украине начался радиодиктант национального единства. Онлайн
8 ноября, 2019, 11:37
Участие в диктанте берут украинцы по всему миру
Текст радиодиктанта можно будет направить в течение 15 минут с момента окончания акции и только по электронной почте на адрес rd@nrcu.gov.ua.
Текст диктанта зачитает доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, педагог и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко. Он также является автором текстов для диктанта.
В 12:00 текст радиодиктанта обнародуют на сайтах Общественного вещателя: Українське радіо та UA: Cуспільне мовлення. Поэтому проверить себя можно будет сразу после написания диктанта.
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