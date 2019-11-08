В следующем году в Одессе установят памятник Героям Небесной Сотни

8 ноября, 2019, 20:06

Проект называется "Непокоренный дух Свободы" и будет установлен в сквере возле Одесской ОГА

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Одессе наградили победителя конкурса - скульптора Михаила Реву. Итоги конкурса объявили еще в августе 2018 года, но диплом он получил только сейчас от председателя Одесской ОГА Максима Куцый.

Сейчас считают полную стоимость проекта, после чего ее заложат в бюджет области на 2020 год. Деньги за победу на конкурсе, 30 тысяч гривен, Рева пообещал передать семье погибшего во время Революции Достоинства.

Рева предложил разместить памятник не по центру площади перед админзданием, а асимметрично. Таким образом, современная скульптура не будет сливаться с советским зданием, где с 1983 по 1991 год находился областной комитет коммунистической партии.

Бронзовая фигура как бы раскинула крылья и тянется к небу, однако здесь гораздо больше смыслов, говорит автор. По его словам, это дух, который невозможно сломить, это стержень нации.

Первое значение - это славянская руна, означающее мир. Позже я смотрел на фотографии с Майдана и одна из них подтолкнула меня, еще раз подтвердила, что я на верном пути - на ней изображен юноша, который стоит с распростертыми руками на фоне горящих шин", - рассказал скульптор.

Этот образ должен стать универсальным для всех.

Высота монумента - 5,7 метра, и по плану будет установлена без постамента, чтобы сделать ее ближе к людям. Скульптура спроектирована таким образом, чтобы на закате лучи как бы пробивали фигуру насквозь. Также они будут отражаться от покрытого золотом "лица".