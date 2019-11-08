В РФ не пустили кота на борт, потому что он слишком толстый: хозяин нашел стройного "двойника"

8 ноября, 2019, 11:32

Кот Виктор весил 10 кг вместо разрешенных 8 кг, поэтому сотрудница авиакомпании решила отправить животное в отдел багажа

Историю о путешествии рассказал владелец кота Михаил Галин в Facebook.

Отмечается, что кот с хозяином должны были лететь по маршруту Рига - Москва - Владивосток, но во время полета из Риги в Москву животному было плохо.

"На ветконтроль в паспорт Виктора был поставлен штамп, Родина (РФ - ред.) официально его приняла и мы отправились регистрироваться на рейс Москва - Владивосток. Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотрудницы аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа и сообщила, что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное съело до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила что кот отправляется в багаж ", - поделился Галин.

Владелец любимца рассказал, что отказался от полета и принял решение искать похожего кота меньшей физической массы.

"Благодаря друзьям из Риги и Москвы, кто активно участвовал в поисках (за что я бесконечно благодарен), мини-Виктор был найден у подруги. Возникла новая проблема - Билеты во Владивосток на рейсы следующий день стоили 1000-1500 евро. После изучения пары десятков вариантов, был найден единственный доступный билет за бонусные баллы, но днем ​​позже и в бизнес классе. Немножко завидуя коту, не раздумывая долго, взял бизнес. ... Операция по замене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница а иакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета ", - добавил Галин.