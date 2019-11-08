В РФ начали продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым
8 ноября, 2019, 10:56
Первые поезда с материковой части России на оккупированный Россией Крымский полуостров недавно построенным мостом через Керченский пролив начнут движение в следующем месяце
Об этом сообщает Радио Свобода.
Частная железнодорожная компании 7 ноября объявила, что первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь 23 декабря и проедет 2741 километр за 43,5 часа.
Продажа билетов стартует 8 ноября, цены на этот маршрут стартуют в пересчете в украинскую валюту от 1350 гривен.
Поезд из Москвы в аннексированный Симферополь будет отправляться 24 декабря и преодолеет 2009 километров за 33 часа. Билеты стартуют в пересчете в украинскую валюту от 1570 гривен.
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