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Espreso.tvОбществоВ РФ начали продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым

В РФ начали продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым


фото: rbc.ru
Первые поезда с материковой части России на оккупированный Россией Крымский полуостров недавно построенным мостом через Керченский пролив начнут движение в следующем месяце

Об этом сообщает Радио Свобода.

Частная железнодорожная компании 7 ноября объявила, что первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь 23 декабря и проедет 2741 километр за 43,5 часа.

Продажа билетов стартует 8 ноября, цены на этот маршрут стартуют в пересчете в украинскую валюту от 1350 гривен.

Поезд из Москвы в аннексированный Симферополь будет отправляться 24 декабря и преодолеет 2009 километров за 33 часа. Билеты стартуют в пересчете в украинскую валюту от 1570 гривен.

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