В Польше зафиксировали самый низкий за 30 лет уровень безработицы
Об этом заявило Министерство семьи, труда и социальной политики, сообщает "Польское радио" .
Вице-министр Станислав Швед сообщил, что в конце октября во всей Польше было 841,9 тысячи безработных. По сравнению с концом сентября - это на 9,3 тысячи человек меньше. Число нетрудоустроенных уменьшилось в 14-ти воеводствах. Больше всего - в Силезском, Любушском, Лудзьком и Мазовецком.
Количество вакансий, которые работодатели выложили в управлениях труда, в октябре превысила 111 000. По сравнению с сентябрем, этот рост на 0,4%.
"Я думаю, эти данные свидетельствуют о хорошей или очень хорошей ситуации на рынке труда. Лидером по самым низким уровнем безработицы сейчас является Великопольша - 2,8%. На противоположном полюсе - Варминско-Мазурское воеводство - 8,6%. То есть разница между воеводствами уменьшается ", - сказал вице-министр семьи, труда и социальной политики.
Политик добавил, что в октябре уровень безработицы в Польше был самым низким за последние 30 лет.
По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП страны ежегодно.
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