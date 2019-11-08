В Польше зафиксировали самый низкий за 30 лет уровень безработицы

8 ноября, 2019, 09:45

Уровень безработицы в Польше в октябре 2019 года составил 5,1%, то есть не изменился с сентября

Об этом заявило Министерство семьи, труда и социальной политики, сообщает "Польское радио" .

Вице-министр Станислав Швед сообщил, что в конце октября во всей Польше было 841,9 тысячи безработных. По сравнению с концом сентября - это на 9,3 тысячи человек меньше. Число нетрудоустроенных уменьшилось в 14-ти воеводствах. Больше всего - в Силезском, Любушском, Лудзьком и Мазовецком.

Количество вакансий, которые работодатели выложили в управлениях труда, в октябре превысила 111 000. По сравнению с сентябрем, этот рост на 0,4%.

"Я думаю, эти данные свидетельствуют о хорошей или очень хорошей ситуации на рынке труда. Лидером по самым низким уровнем безработицы сейчас является Великопольша - 2,8%. На противоположном полюсе - Варминско-Мазурское воеводство - 8,6%. То есть разница между воеводствами уменьшается ", - сказал вице-министр семьи, труда и социальной политики.

Политик добавил, что в октябре уровень безработицы в Польше был самым низким за последние 30 лет.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП страны ежегодно.