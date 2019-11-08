В метро Киева произошел сбой в работе электронного билета
8 ноября, 2019, 08:38
В Киевском метрополитене 8 ноября произошел сбой в работе системы е-билета
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
Сообщалось, что утром, 8 ноября, е-билет не срабатывал на турникетах подземки, а оператор предприятия пытался восстановить работу системы.
Затем в пресс-службе заявили, что работа электронного билета восстановлена.
Уважаемые пассажиры!- Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2019
Оператор КП "ГИВЦ" возобновил работу системы е-билета.
Приносим извинения за неудобства! pic.twitter.com/dsDwBIEJLD
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