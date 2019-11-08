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Espreso.tvОбществоВ метро Киева произошел сбой в работе электронного билета

В метро Киева произошел сбой в работе электронного билета

В Киевском метрополитене 8 ноября произошел сбой в работе системы е-билета

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Сообщалось, что утром, 8 ноября, е-билет не срабатывал на турникетах подземки, а оператор предприятия пытался восстановить работу системы.

Затем в пресс-службе заявили, что работа электронного билета восстановлена.

 

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