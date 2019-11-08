В Лас-Вегасе теннисистки чуть не подрались после матча

8 ноября, 2019, 15:23

После матча турнира ITF, в Лас-Вегасе, теннисистки Кэтрин Себова и Алисия Паркс чуть не устроили драку прямо на корте.

Об этом сообщает Paps y twitter.

После матча 1/8 финала турнира ITF (Международная теннисная федерация) в Лас-Вегасе канадская теннисистка Кэтрин Себова и представительница США Алисия Паркс чуть не устроили драку прямо на корте.

После выигранного матча победительница Себова слишком эмоционально воскликнула "Come on!", После чего Паркс обвинила ее в очень сильном рукопожатии. Американка сжала ладонь соперницы в ответ, и они начали выяснять отношения не только словесно.

В схватку вмешался судья на вышке, в то время как с трибун на помощь Паркс побежал ее отец. Мужчина не удержался на ногах и неуклюже перевернулся через забор.