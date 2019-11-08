В Лас-Вегасе теннисистки чуть не подрались после матча
Об этом сообщает Paps y twitter.
После матча 1/8 финала турнира ITF (Международная теннисная федерация) в Лас-Вегасе канадская теннисистка Кэтрин Себова и представительница США Алисия Паркс чуть не устроили драку прямо на корте.
После выигранного матча победительница Себова слишком эмоционально воскликнула "Come on!", После чего Паркс обвинила ее в очень сильном рукопожатии. Американка сжала ладонь соперницы в ответ, и они начали выяснять отношения не только словесно.
В схватку вмешался судья на вышке, в то время как с трибун на помощь Паркс побежал ее отец. Мужчина не удержался на ногах и неуклюже перевернулся через забор.
OMG ... Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1 ) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA- Paps (@ DatGoneIt77) 7 ноября 2019 г.
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