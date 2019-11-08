В Китае работают над разработкой интернет-сети 6G
8 ноября, 2019, 14:44
Министерство науки и технологий Китая утверждает, что работа над сетью 6G находится на "ранней стадии" и "технический путь пока не ясен"
Об этом пишет CNBC .
Для разработки 6G создали 2 рабочие группы: по правительства профильных департаментов и представителей 37 университетов, институтов, компаний.
"В этот критический период национального развития нужно уделять внимание дальнейшему совершенствованию 6G", - пояснил заместитель министра науки и технологий Ванг Си.
Напомним, недавно Китай запустил мобильную сеть 5G. Эта технология находится на начальной стадии и большинство населения мира до сих пор пользуется 4G.
Кроме Китая, только Южная Корея использует 5G на национальном уровне.
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