В Китае работают над разработкой интернет-сети 6G

8 ноября, 2019, 14:44

Министерство науки и технологий Китая утверждает, что работа над сетью 6G находится на "ранней стадии" и "технический путь пока не ясен"

Об этом пишет CNBC .

Для разработки 6G создали 2 рабочие группы: по правительства профильных департаментов и представителей 37 университетов, институтов, компаний.

"В этот критический период национального развития нужно уделять внимание дальнейшему совершенствованию 6G", - пояснил заместитель министра науки и технологий Ванг Си.

Напомним, недавно Китай запустил мобильную сеть 5G. Эта технология находится на начальной стадии и большинство населения мира до сих пор пользуется 4G.

Кроме Китая, только Южная Корея использует 5G на национальном уровне.