В Киеве избили члена аттестационной комиссии ГПУ Леменова
8 ноября, 2019, 10:25
Нападение произошло утром в пятницу, 8 ноября
Об этом член аттестационной комиссии ГПУ Александр Леменов сообщил в Facebook.
"Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 в меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Некий" детский сад ", бежали как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а затем с "запшиканимы" глазами трудно бежать за нападающим ", - сообщил он.
По словам Леменова, нападение зафиксировали в процессуальном порядке, "преступников, как и заказчиков, будут искать".
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