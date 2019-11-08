В Киеве избили члена аттестационной комиссии ГПУ Леменова

8 ноября, 2019, 10:25

Нападение произошло утром в пятницу, 8 ноября

Об этом член аттестационной комиссии ГПУ Александр Леменов сообщил в Facebook.

"Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 в меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Некий" детский сад ", бежали как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а затем с "запшиканимы" глазами трудно бежать за нападающим ", - сообщил он.

По словам Леменова, нападение зафиксировали в процессуальном порядке, "преступников, как и заказчиков, будут искать".