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Espreso.tvОбществоВ Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, погибла женщина

В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, погибла женщина

В пятницу, 8 ноября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием грузовика-бетономешалки и легковушки Skoda Fabia

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам водителя грузовика, который следовал с Одесской площади в направлении Столичного шоссе, его подрезали, он ударил по тормозам и машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Fabia.

Грузовик снес легковушку с дороги и прижал к газовой трубе высокого давления. В легковушке зажало молодую женщину. К сожалению, когда на место аварии прибыли медики, они смогли лишь констатировать смерть женщины.

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная служба, а также служба Киевгаза.

В результате ДТП образовалась пробка на ул. Заболотного в направлении Столичного шоссе от ул. Метрологической. В обратном направлении пробка начинается от станции метро "Выдубичи".

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