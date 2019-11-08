В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, погибла женщина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам водителя грузовика, который следовал с Одесской площади в направлении Столичного шоссе, его подрезали, он ударил по тормозам и машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Fabia.
Грузовик снес легковушку с дороги и прижал к газовой трубе высокого давления. В легковушке зажало молодую женщину. К сожалению, когда на место аварии прибыли медики, они смогли лишь констатировать смерть женщины.
На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная служба, а также служба Киевгаза.
В результате ДТП образовалась пробка на ул. Заболотного в направлении Столичного шоссе от ул. Метрологической. В обратном направлении пробка начинается от станции метро "Выдубичи".
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