В Австрии отставного полковника обвинили в шпионаже для России на протяжении 25 лет
Об этом сообщает европейская редакция "Радио Свобода".
Прокуратура Зальцбурга считает, что 71-летний мужчина, идентифицированный как Мартин М., работал на российскую военную разведку ГРУ с 1993 года, предоставляя подробную информацию об австрийских системах вооружения и военные данные.
"Расследование показали интеграцию обвиняемого в структурированную государственную агентурную сеть", - говорится в сообщении австрийской прокуратуры.
По данным австрийских правоохранителей, офицер получил сотни тысяч евро за свои услуги, которые он оказывал России даже после выхода на пенсию.
Шпиона задержали еще в 2018 году, когда он получал деньги от своего вероятного куратора. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ничего об этом не знает.
Сейчас обвиняемому грозит до 10 лет заключения.
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