В Англии внуки умершей бабушки нашли в морозильнике рядом с мясом драгоценности стоимостью 100 тыс. фунтов стерлингов

8 ноября, 2019, 15:37

Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон

Об этом сообщает Daily Mail.

Коллекционерка хранила 30 драгоценных украшений, в том числе золотые и серебряные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши. Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон.

Отмечается, что драгоценности датируются XVI веком.

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Эксперты также обнаружили квитанции и документы на большинство драгоценностей. Бумаги подтверждают их уникальное происхождения.