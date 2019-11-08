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Espreso.tvОбществоУкраинский дипломат Елисеев подал заявление на увольнение с МИД

Украинский дипломат Елисеев подал заявление на увольнение с МИД


фото: 5.ua
Украинский дипломат Константин Елисеев, экс-посол Украины в Евросоюзе, подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны

Об этом сообщил Елисеев в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев.

В то же время он выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!", - написал Елисеев в своем твите.

  • Напомним, что Константин Елисеев был дипломатическим советником пятого президента Украины с 2015 года по 2019 годы.

 

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