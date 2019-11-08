Украинский дипломат Елисеев подал заявление на увольнение с МИД

8 ноября, 2019, 13:25

Украинский дипломат Константин Елисеев, экс-посол Украины в Евросоюзе, подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны

Об этом сообщил Елисеев в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев.

В то же время он выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!", - написал Елисеев в своем твите.

Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития междунар авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается! - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019