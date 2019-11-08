Украинец вошел в символическую сборную 4-го тура Лиги Европы

8 ноября, 2019, 16:25

Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун оказался среди одиннадцатки лучших футболистов 4-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает whoscored.com.

Известное спортивное аналитическое издание whoscored опубликовало символическую сборную 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Место среди одиннадцатки лучших нашлось и для украинского футболиста. Центральный защитник бельгийского "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун провел надежный матч и заслужил оценку 8.5.

Во встрече 4-го тура бельгийский "Гент" совершил камбэк против немецкого "Вольфсбурга" переиграв соперника со счетом 3:1, один из голов забил украинец Роман Яремчук.