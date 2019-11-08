Украинец вошел в символическую сборную 4-го тура Лиги Европы
8 ноября, 2019, 16:25
Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун оказался среди одиннадцатки лучших футболистов 4-го тура группового раунда Лиги Европы
Об этом сообщает whoscored.com.
Известное спортивное аналитическое издание whoscored опубликовало символическую сборную 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Место среди одиннадцатки лучших нашлось и для украинского футболиста. Центральный защитник бельгийского "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун провел надежный матч и заслужил оценку 8.5.
Во встрече 4-го тура бельгийский "Гент" совершил камбэк против немецкого "Вольфсбурга" переиграв соперника со счетом 3:1, один из голов забил украинец Роман Яремчук.
- 8 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и немецким "Волфьсбургом" победу одержали первые благодаря чудо-голу украинца Романа Яремчука.
- Параллельно в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном" , счет 2:2.
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