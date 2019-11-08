Украина подписала соглашение о безвизе с Монголией
8 ноября, 2019, 15:48
В посольстве Украины в Варшаве торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
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