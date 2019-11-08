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Espreso.tvОбществоУкраина подписала соглашение о безвизе с Монголией

Украина подписала соглашение о безвизе с Монголией


фото: censor.net
В посольстве Украины в Варшаве торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

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